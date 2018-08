Vitesse-trainer Leonid Slutskiy vandaag te gast in De Week van Gelderland

ARNHEM - Vitesse-trainer Leonid Slutskiy is vandaag te gast in het Omroep Gelderland-programma De Week van Gelderland. Daarmee geeft de Russische trainer de aftrap voor een seizoen volop betaald voetbal bij Omroep Gelderland.

Slutskiy komt onder andere vertellen over zijn eerste maanden in Arnhem, de competitiestart met Vitesse en op de slotdag van de transfermarkt gaat het natuurlijk ook over de transferperiode.

Theo Janssen en Sjoerd Ars

Natuurlijk zijn we altijd bij de wedstrijden van de Gelderse clubs, maar vanaf aankomende vrijdag besteden we elke week ruimschoots aandacht aan het Gelderse voetbal op televisie. Dit doen we met prominente gasten van Vitesse, De Graafschap en NEC, maar ook met meerdere clubwatchers.

Zo zullen onder anderen Theo Janssen (Vitesse), Jochem van Gelder (NEC) en Sjoerd Ars (De Graafschap) regelmatig hun licht laten schijnen over de prestaties van onze Gelderse clubs.

Reportage over Myenty Abena

Ook is er elke week een reportage over een speler of trainer van NEC, De Graafschap of Vitesse. Vrijdag trappen we af met een verhaal over de enorm populaire De Graafschap-verdediger Myenty Abena, die ook uitblinkt in een andere sport.

De Week van Gelderland begint vrijdag om 17.20 uur, na het Gelders Nieuws.