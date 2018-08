Oekraïense kinderen niet terug naar Culemborg

CULEMBORG - Twee kinderen van het Oekraïense gezin Andropov, dat begin juli vanuit Culemborg werd uitgezet naar hun land van herkomst, komen vandaag toch niet terug naar Nederland. Dat meldt moeder Olga aan Omroep Gelderland. Volgens haar geeft de Nederlandse ambassade in Kiev geen toestemming aan de kinderen om te vliegen. Het vliegtuig met de twee jongens Maksim en Dennis zou om 9.00 uur Nederlandse tijd vertrekken en landen rond het middaguur.

Op het advies van hun psycholoog in Oekraïne besloten moeder Olga en vader Viktor de kinderen voor drie maanden op bezoek te laten gaan in Nederland; naar hun vertrouwde omgeving van school en vrienden in Culemborg en familie die hier woont.

Dat gaat nu niet door. Een reden voor het niet mogen vliegen door Maksim van 14 en zijn broertje Dennis van 10 geeft de ambassade volgens moeder Olga niet.

Jongens hebben het moeilijk

De psycholoog stelde voor de in Nederland geboren jongens terug te sturen naar Nederland, omdat Maksim en Dennis het moeilijk hebben in Oekraïne sinds hun uitzetting en daar niet naar school zouden kunnen.

De twee kinderen zouden alleen reizen, omdat hun ouders een inreisverbod in de Europese Unie hebben.

Maksim en Dennis zouden verblijven bij een oom en tante in Amersfoort. De basis- en middelbare school in Culemborg, waar de jongens op zaten, hadden beide aangegeven dat de twee welkom zijn.

De twee jongens zouden op een toeristenvisum naar Nederland komen en drie maanden blijven. Eind oktober dient nog een rechtszaak, die door het gezin Andropov is aangespannen.

Protest

Het gezin Andropov woonde 17 jaar in Nederland voordat de leden afgelopen juli werden uitgezet. Als laatste woonden ze op chaletpark Parc Beaugarde aan de rand van Culemborg.

Voorafgaande aan de uitzetting was er veel protest in Culemborg. Zo organiseerden basisschool Blink en de Openbare Scholengemeenschap Lek en Linge een lawaaiprotest tegen het gedwongen vertrek van het gezin.

