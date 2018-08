Leerlingen in Winterswijk krijgen drankles

WINTERSWIJK - Alle leerlingen van groep 8 en hun ouders krijgen komend schooljaar in Winterswijk les over het gebruik van alcohol. Alle zeventien basisscholen uit de gemeente doen mee aan de voorlichtingscampagne van IrisZorg en SPOT Jongerenwerk.

'De leerlingen krijgen opdracht voor het maken van een speciaal alcohol nee-contract,dat zeij samen met hun ouders kunnen ondertekenen. Ze beloven hun ouders/verzorgers dan geen alcohol te drinken tot ze 18 jaar zijn', schrijft de gemeente over het project waarin gewerkt wordt met gastlessen.

'Beter in staat nee te zeggen'

'Verder spelen weerbaarheid en identiteit een belangrijke rol in de gastles. Als kinderen weten waar ze voor staan, wie ze zijn, zijn ze beter in staat nee te zeggen', staat in het bericht van de gemeente.



De leerlingen presenteren het contract aan hun ouders tijdens een ouderavond. De ouders krijgen op die avond ook voorlichting van IrisZorg over de risico’s van alcoholgebruik. Dit zou nodig zijn, omdat ouders in de regio Achterhoek vaak vrij tolerant zijn tegenover het drinken van alcohol door jongeren.