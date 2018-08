Auto belandt in greppel door gladheid

DIEREN - Een auto is maandagochtend op de Harderwijkerweg tussen Dieren en Laag Soeren uit de bocht gevlogen.

Volgens een correspondent raakte de vrouw vermoedelijk door gladheid in de bocht de macht over het stuur kwijt en kwam in de greppel naast de weg terecht.

Een ambulance kwam ter plaatse om de vrouw te behandelen, ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto raakte wel beschadigd en is door een berger afgesleept.