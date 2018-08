'Hello my girl': Vietnam-veteraan ziet vliegtuig na vijftig jaar weer terug

'Hello my girl', zegt Robson als hij de vleugel van zijn kist aanraakt. 'Het is heel ontroerend. Je bouwt echt een relatie op met het vliegtuig waar je mee vliegt. Vooral in gevaarlijke situaties voel je dat het vliegtuig leeft.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

De reünie tussen piloot en vliegtuig is te danken aan modelbouwer Jerry Burgstede, die op internet foto’s zag van Robsons vergeelde logboek. Zijn oog viel op de registratie van het vliegtuig: US Air Force 21300. En laat precies dát vliegtuig de kist zijn die op vliegveld Teuge in het kleine museum van de Stichting Postbellum staat.

Fosfor voor bommenwerpers

De Australiër gebruikte het vliegtuig in Vietnam als forward air controller. Hij voerde verkenningsvluchten uit boven het slagveld en wierp fosfor af zodat bommenwerpers wisten waar ze hun dodelijke last moesten gooien.

Niet zelden ontsnapte hij aan vijandelijk vuur. Robson is zijn vliegtuig dankbaar. 'Elke keer zeg je 'bedankt'. Om hem na vijftig jaar weer terug te zien, is heel ontroerend.'

De Vietnam-veteraan mocht in zijn oude tweemotorige 'Oscar Eend' een rondje meevliegen boven Apeldoorn. Maandagavond gaf de piloot een lezing over zijn belevenissen met het vliegtuig in Vietnam.