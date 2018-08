Deel dit artikel:











Forse groei eerstejaars studenten hogeschool Ede Foto: Google Streetview

EDE - De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) begint dit schooljaar met maar liefst 25 procent meer eerstejaars studenten dan vorig jaar. Zo'n 1600 in totaal. 'In de eerste maand vallen er altijd nog wel een paar af en er komen er ook altijd nog wat later bij, maar we denken dat we uiteindelijk ook echt op die 25 procent meer gaan uitkomen', zegt een woordvoerder van de school.

De toename is vooral te verklaren door een aantal nieuwe opleidingen. De hogeschool is onder andere met een ICT-opleiding begonnen. Verder beginnen ook de nieuwe tweejarige hbo-opleidingen pedagogisch educatief medewerker, ondernemen, pastoraal werk en ondernemen in de zorg. Ook zijn er voor het eerst deeltijdopleidingen. Geen numerus fixus meer De CHE hoopt vooral met de ICT-opleiding in te spelen op de steeds verder gaande digitale ontwikkelingen. Bij het ontwikkelen van de opleiding en het uitvoeren van het onderwijs gaat de school ook nauw samenwerken met bedrijven in de ICT-Valley. Naast de nieuwe opleidingen is de numerus fixus - een beperkt aantal plaatsen - voor de opleiding journalistiek en verpleegkunde niet meer aan de orde. Dat heeft bij deze opleidingen ook voor meer inschrijvingen gezorgd. Uitbreiding Op de uitbreiding was al voorgesorteerd bij de verbouwing van de hogeschool in 2015. Sinds de uitbreiding kunnen 5000 studenten worden gehuisvest. De school heeft nu ruim 4000 studenten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52