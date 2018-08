Geen cijfers maar uitdagingen: steeds meer scholen doen het anders

ARNHEM - Steeds meer middelbare scholen beginnen dit schooljaar met een nieuwe vorm van onderwijs. Soms gaat het alleen om kleine aanpassingen. Zo zijn er scholen die vanaf dit jaar geen cijfers meer geven maar andere beoordelingen. Andere scholen gaan een flinke stap verder, zoals het Montessori College in Nijmegen.

Daar gaan ze werken volgens de Agora-methode. Docent Roelant Wijngaards: 'We zitten met leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar, van vmbo tot vwo. We gaan het echt helemaal anders doen, leerlingen gaan samen met hun coach hun eigen uitdagingen, oftewel challenges, verzinnen. Wij zijn er als docenten vooral om de juiste vragen te stellen en te zorgen dat ze niet alles vanuit dezelfde hoek benaderen. Ik denk dat dit systeem voor alle leerlingen, sterker nog voor iedereen geschikt is. Iedereen is van oorsprong nieuwsgierig.'

'Experimenteren met leerlingen is een risico'

Amber Walraven, universitair docent aan de docentenacademie van de Radboud Universiteit in Nijmegen is kritisch: 'Ik denk dat het wel belangrijk is om dit samen met de wetenschap te onderzoeken. Hoe ver kun je gaan? Experimenteren met leerlingen is wel een risico; aan de andere kant moet je het wel in de praktijk toetsen.'

Walraven zegt: 'In onderwijsland is een felle discussie gaande. De ene kant zegt: de leerling is in alles een beginner en moet informatie krijgen via directe instructie. De andere kant van het spectrum gelooft heilig in ontdekkend leren en dat kinderen van oorsprong nieuwsgierig zijn. Ik zit in het midden. Ik denk dat er goede onderdelen in zitten en dat het goed zou zijn als docenten meer vakoverstijgend gaan werken, je kunt het over verbranding hebben bij biologie, natuurkunde en scheikunde, maar je kunt dat ook samenvoegen.'

Voorbereiden op het mbo

Ook op Leerpark Presikhaaf in Arnhem gaan leerlingen op een andere manier aan de slag. Locatiedirecteur Geke Kersten: 'We wilden weer vmbo theoretische leerweg op onze school, maar niet meer op de traditionele manier. We willen leerlingen beter voorbereiden op het mbo en meer gericht op de praktijk. Ze zijn nog heel jong als ze van het vmbo afkomen en wij wilden ze meer loopbaanoriëntatie geven. Zodat ze veel beter weten welke kant ze op willen. Dat betekent dat ze wel alle theorie krijgen, maar daarnaast ook bezig zijn met innovatieve projecten. Het verschil is dat je de theoretische vakken in 80 procent van de tijd doet. Wat je normaal in 5 dagen doet, doe je nu in 4.'

In eerste instantie starten elf leerlingen in de brugklas nieuwe stijl. Geke Kersten: 'Het is nog wel work in progress: we zijn inderdaad met een klein groepje van 11 leerlingen begonnen. We beginnen in dit eerste leerjaar met een halve dag in de week op die praktijk gericht en daarna bouwen we dat uit. De projecten worden ook niet beoordeeld met cijfers, maar er wordt vooral gekeken naar de vaardigheden in de 21e eeuw: kun je goed samenwerken? We willen ze een flexibele werkhouding aanleren. Ook omdat beroepen in snel tempo veranderen. En je moet je kunnen aanpassen.'

Maatwerk

Volgens onderwijsdeskundige Amber Walraven is er vanuit de onderwijsinspectie wel meer ruimte gekomen voor nieuwe onderwijsconcepten. De Agora-methode lijkt op dit moment het meest vernieuwende onderwijsconcept, maar ook op andere vlakken wordt er geëxperimenteerd. Walraven: 'Steeds meer scholen gaan ervan uit dat kennis minder belangrijk is dan kritisch denken en maatschappelijke ontwikkeling. Ook wordt er gesproken over een zogeheten maatwerkdiploma. Dat je voor bepaalde vakken een vwo-diploma krijgt en voor andere vakken op vmbo-niveau eindexamen doet. Ook op vwo-niveau kan meer praktijkgericht worden gewerkt. Het is nu zo dat techniek vooral weggestopt is bij de vmbo's en theorie bij de vwo's, maar er zijn ook vwo-leerlingen die graag dingen willen maken en vice versa.'