Man die Arnhemmer op hoofd sloeg nog altijd spoorloos

ARNHEM - Waarom werd afgelopen weekend een man tegen zijn hoofd geslagen op de Kronenburgpromenade? Die vraag stelt de politie zich. Er is vooralsnog geen verdachte aangehouden, ook al weet de politie om wie het gaat.

Waarschijnlijk ging er aan de mishandeling zaterdagavond een woordenwisseling vooraf. Een 24-jarige Arnhemmer moest naar het ziekenhuis nadat hij geslagen was.

De politie weet wie de verdachte (28) is, maar is nog naar hem op zoek. 'Wij hebben hem nog niet in zijn woning aangetroffen', liet een woordvoerder van de politie eerder weten.

