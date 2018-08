Automobilist (42) uit Ulft overleden na frontale botsing met vrachtwagen

AZEWIJN - Op de N816 ter hoogte van Azewijn is een 42-jarige man uit Ulft om het leven gekomen bij een frontale botsing tussen een personenauto en vrachtwagen. De weg tussen 's-Heerenberg en Ulft is afgesloten voor het verkeer.

Door nog onbekende oorzaak kwam de man op de verkeerde weghelft terecht waardoor hij in botsing kwam met een tegemoetkomende vrachtwagen. De man is ter plekke overleden aan zijn verwondingen.

Hulpdiensten rukte maandagochtend massaal uit waaronder een traumahelikopter. De betrokken vrachtwagenchauffeur is opgevangen door de politie. De N816 is in verband met het onderzoek en opruimwerkzaamheden nog enige tijd afgesloten. Volgens de ANWB gaat de weg naar verwachting weer om 16.00 uur open.