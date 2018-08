Jack de Gier: volledige betrokkenheid is weer terug bij NEC

NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier gaat er vanuit dat zijn selectie misschien nog wel op meerdere posities versterkt gaat worden. 'We kijken in alle linies rond.'

De Nijmeegse club heeft nog vier dagen, want dan sluit de transfermarkt. De Gier zegt al over een sterke selectie te beschikken, maar wil nog wel wat kwaliteit toevoegen. 'Het zou goed kunnen dat we nog iets gaan doen. Als we een rol van betekenis willen spelen, mag je bij schorsingen en blessures ook niet te ver terugvallen.

'Maar het gaat wel om kwaliteit', benadrukt De Gier nog maar eens. 'En we moeten overtuigd dat we er ook in de toekomst iets aan hebben. Iedereen binnen de club moet er beter van worden', doelt de 50-jarige coach op de investeerders van NEC.

Iedereen achter elkaar

Die zijn al jaren bepalend bij de vaak hectische club. Zij wilden De Gier na het onrustige afgelopen seizoen terughalen naar De Goffert. Met als gevolg dat de man die al in vele functies werkzaam was bij NEC, extra mogelijkheden krijgt toegespeeld als het gaat om spelers. 'Ik ben daar blij mee en het geeft een goed gevoel. De sfeer rondom de hele club is goed. De volledige betrokkenheid is weer aanwezig. We hebben een plan. Dat kan alleen als je alle mensen achter je hebt.'

Lang wachten

Een van de beoogde nieuwelingen deze week is de Belgische verdediger Matthias Bossaerts die moet overkomen van KV Oostende. Zondag trainde een andere aanwinst voor het eerst mee. Jonathan Okita moet een attractie worden in de Goffert. 'Hij heeft voor MVV 18 goals gemaakt en 9 assists. Soms moet je wat langer op een speler wachten, maar we wilden hem erg graag hebben. Hij moet de groep nog wat leren kennen, maar wat goed is komt snel bij mij.'

Daarom neemt De Gier Okita maandagaovond op in de wedstrijdselectie als NEC in Galgenwaard stuit op Jong FC Utrecht. 'Tegen Cambuur hebben we redelijk laten zien wat we willen. Dat moeten we vanavond uitbouwen.'

