Gekantelde vrachtwagen op A2; nog één rijstrook dicht

ENSPIJK - De A2 ter hoogte van knooppunt Deil was maandagochtend enige tijd dicht door een gekantelde vrachtwagen. Twee rijstroken richting Den Bosch zijn vrijgegeven. De rechterrijstrook blijft nog dicht voor de berging.

Volgens onze correspondent is de chauffeur met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Rond 10.00 uur zal een bedrijf de vrachtwagen komen bergen. De ANWB adviseert om te rijden via Gorinchem over de A27 en de A15.