Amerikaanse veteranen voor de allerlaatste keer in Nijmegen

NIJMEGEN - Nog één keer steken twee hoogbejaarde Amerikaanse veteranen die de oversteek bij de Waal hebben gemaakt de rivier over.

Het gaat om de 101-jarige kapitein(bd) Roy Hanna en de 101-jarige Lt.Kol.(bd) James ‘Maggie’ Megellas. De twee hoogbejaarde veteranen zullen zaterdag 1 september de Waal oversteken tijdens de sunset march. Het is de laatste keer dat veteranen die de oversteek in 1944 hebben gemaakt de dagelijkse herdenking zullen bijwonen.

Megellas was vorig jaar in Nijmegen. Toen noemde hij de oversteek een zelfmoordmissie.

Bij de sunset march loopt sinds 19 oktober 2014 iedere dag minstens één veteraan over de brug over de Waal om de oversteek te herdenken die de soldaten van de Amerikaanse 82nd Airborne Division hebben gemaakt. Zij staken in 1944 de rivier over om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetting. Daarbij kwamen 48 militairen om het leven.

Ook Hanna en Megellas staken met hun eenheden de Waal over en komen op uitnodiging van Koning Willem-Alexander en de minister van defensie naar Nederland voor de Militaire Willems-Orde uitreiking op vrijdag 31 augustus.

Zie ook: