Brahim Darri zit nog vol branie: ik heb veel kwaliteiten en kan het verschil maken

NIJMEGEN - Van een aantal nieuwe spelers verwacht NEC iets extra's dit seizoen. Brahim Darri is één van hen. 'Ik kan en wil dit seizoen beslissend zijn', zegt de van Heracles overgekomen aanvaller.

Bij Vitesse en later ook een korte periode bij De Graafschap was de technisch goed onderlegde Darri al een voetballer die vol bravoure zat. Af en toe liet het voormalig talent van Vitesse prachtige dingen zien op het veld, maar te vaak was Darri ook grillig en onzichtbaar. Ook bij Heracles kon de 23-jarige aanvaller zijn belofte uiteindelijk niet inlossen. 'Ik baal zeker dat ik daar geen beslissende speler ben geworden. Helaas ben ik niet door de voordeur vertrokken. Die kans was er wel.'

Groeikansen bij NEC

Zijn volgende kans om het alsnog waar te maken voor het grote publiek is in Nijmegen. Bij NEC hoopt Darri weer op het goede spoor te raken. 'Ik wilde per se naar deze club. Het was heel bewust, want er waren genoeg andere opties. Ik zie hier groeimogelijkheden, dat zie je ook aan spelers als Limbombe en Groeneveld. En aan Nederland wil ik laten zien wat ik kan en dat is veel. Ik kan een team beter laten voetballen, doelpunten maken en assists geven. Het vertrouwen is groot en ik voel me goed.'

Wedstrijdfit

Hij moest conditioneel nog wat sterker worden. Toch liet Darri tegen Cambuur al een aantal mooie dingen lzien. Hij bleef 70 minuten staan. 'Ik las dat ik zeven kansen had gecreëerd, het meeste van de speelronde. Maar ik was zelf niet tevreden en kan beter. Ik moest nog wat wedstrijdfitter worden. Het was vooraf zo afgesproken. Maar morgen kan ik zeker een hele wedstrijd spelen tegen Jong FC Utrecht.'

Hoog niveau

De eerste indrukken zijn goed, zegt de aanvaller die nog de gezamenlijke opleiding van AGOVV en Vitesse doorliep. Darri zegt zich nu thuis te voelen in Nijmegen waar NEC grote plannen heeft om dit seizoen alsnog terug te keren naar de eredivisie. Volgens trainer De Gier heeft NEC met Achahbar, Okita en ook Darri veel 'voetbal' in de selectie. 'Ik schrok van het niveau', zegt Darri na de zondagtraining op weg naar het uitduel met Jong Utrecht. 'We hebben echt een hele sterke selectie.'