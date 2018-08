Een biertje atten uit je schoen; intro papa's en mama's zijn er klaar voor

De nieuwe studenten van de HAN krijgen niet echt een ontgroening, maar de leren Nijmegen wel goed kennen. Tijdens de introductieweek worden ze bijgestaan door 'mama's' en 'papa's' die de eerstejaars studenten op sleeptouw nemen.

Maar studenten zouden geen studenten zijn als dat niet gepaard zou gaan met een biertje, of twee. Een van de rituelen voor de studenten is het biertje atten (in één keer opdrinken, naar het Latijnse ad fundum) uit een schoen.

De mama's en papa's zetten zondagavond nog even de puntjes op de I.