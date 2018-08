Belgische verdediger Bossaerts op weg naar NEC

NIJMEGEN - Matthias Bossaerts lijkt de volgende aanwinst te worden van NEC.

De 22-jarige verdediger zou voor drie jaar kunnen tekenen bij de Nijmeegse club, die al langer interesse had. Hij staat nu nog onder contract bij KV Oostende. Bossaerts speelt bij voorkeur centraal achterin, maar kan ook als rechtsback of defensieve middenvelder uit de voeten. Hij stond eerder onder contract bij Manchester City en Anderlecht.

NEC geen Costa del Sol

Bij Oostende heeft de jeugdinternational weinig toekomst meer en is hij verbannen naar de B-kern. 'Ach, met Bossaerts sprak ik al twee keer', zei technisch directeur Hugo Broos in Het Nieuwsblad. 'NEC is geen club aan de Costa del Sol, neen. Maar denkt hij dat Barcelona gaat komen? De realiteit is dat er amper interesse is. Als hij NEC weigert, kan hij straks wellicht een andere job gaan zoeken voor minder geld.'