Zwaailicht gestolen, politie moet zonder blauwblauw naar ongeluk

HOEVELAKEN - Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een zwaailicht van een politiewagen in Hoevelaken gesloopt.

Onbekenden sloopten het zwaailicht van het dak van de wagen tijdens de Dorpsdag in Hoevelaken. Door het vandalisme konden de dienstdoende agenten niet met sirenes en zwaailichten naar een incident bij Hoevelaken, waar een auto van de weg was geraakt.

Wijkagent Suzanne Hermans doet haar beklag op Facebook. Het zwaailicht geeft de politie de mogelijkheid om snel ter plaatse te zijn voor iemand die hulp nodig heeft, schrijft de wijkagent van Hoevelaken. 'Dit is geen grap! Stel dat je zelf snel hulp nodig hebt!'

De Hoevelakense wijkagente had dienst samen met de Barneveldse wijkagente Susan van Kessel. Die roept de dader op zich te melden 'want dit is echt zonde van het belastinggeld!'

