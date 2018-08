Slutskiy maakt zich geen zorgen om gemiste kansen tegen AZ

ALKMAAR - Vitesse-trainer Leonid Slutskiy was na afloop van AZ-Vitesse (0-0) gedeeltelijk tevreden. De trainer zag zijn team overeind blijven in een topwedstrijd, maar ook grote kansen missen.

'Zij hadden meer balbezit dan ons, maar wij hadden meer kansen in de counter. We kregen zelfs drie honderd procent kansen. We scoorden niet bij goede momenten, ik ben dus niet helemaal tevreden. Maar soms heb je deze wedstrijden er tussen zitten', zo vertelde de Rus na afloop.

Tekst gaat verder na de video:

Kansen missen en Vitesse is wel een issue aan het worden de laatste weken. Tegen FC Groningen vlogen er nog vijf doelpunten in, maar tegen Basel (twee keer) en tegen SC Heerenveen lukte het ook amper om te scoren. De coach maakt zich daar nog geen zorgen over.

'Nee, ik wil het niet allemaal negatief bekijken, daar kan ik niks mee. Maar elke situatie is ook anders. Tegen Groningen schoten we acht keer op doel, vijf keer raak. En soms krijgen we veel kansen en scoren we niet. Het is moeilijk om daar serieuze invloed op uit te oefenen.'

'Ajax heel indrukwekkend'

Volgende week tegen Ajax moet er in ieder geval weer gescoord gaan worden, als de Arnhemmers willen winnen. 'Ik vind Ajax een hele serieuze tegenstander, misschien wel de meest sterke tegenstander deze competitie. Ik heb ze nu een paar keer gezien en ze zijn heel indrukwekkend. Zij willen laten zien dat ze niet alleen op Champions League-niveau goed voetballen en voor ons is het een hele grote wedstrijd.'