Wielertalent Arensman verrast met tweede plaats in Toekomstronde

VAL-D'ISÈRE - Hij kon tijdrijden en veldrijden, maar Thymen Arensman blijkt nu ook een uitstekend ronderenner.

Dat illustreerde het wielertalent uit Deil met een tweede plaats in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst, een zware wedstrijd voor jonge renners in Frankrijk. De pas 18-jarige coureur legde de basis voor zijn goede klassering in de derde etappe, waarin hij ook als derde eindigde. Daarna was vooral regelmaat zijn kwaliteit en schoof hij langzaam door richting de top van het klassement. Hij moest alleen de Sloveen Pogacar laten voorgaan.

Arensman toonde eerder al zijn veelzijdigheid door als derde te eindigen bij het NK Veldrijden onder 23 jaar en een derde plaats in Parijs-Roubaix voor beloften. Ook was hij vorig jaar al tweede op het NK tijdrijden voor junioren en won hij toen het NK Veldrijden voor beloften.

De Ronde van de Toekomst levert vaak toppers voor de toekomst op. Robert Gesink uit Varsseveld eindigde in 2006 als tweede en verder prijken huidige toppers als Egan Bernal, Marc Soler, Miguel Angel Lopez, Warren Barguil, Esteban Chaves, Nairo Quintana en Bauke Molleman op de erelijst als winnaars.