Uitstekende start Kelderman in Vuelta

MÁLAGA - Wilco Kelderman heeft een uitstekend eerste weekend achter de rug in de Ronde van Spanje.

De 27-jarige Barnevelder staat na twee dagen derde in het algemeen klassement achter Michal Kwiatkowski en Alejandro Valverde. Kelderman opende met een tiende plaats in de tijdrit van acht kilometer in Malaga en was zondag vierde in de aankomst bergop op de Caminito del Rey, waar Valverde won.

Vorig jaar reed hij ook een sterke Vuelta en eindigde hij als vierde in het eindklassement. Het seizoen van Kelderman was tot nu toe door valpartijen en een gecompliceerde sleutelbeenbreuk grotendeels mislukt. Daardoor miste hij onder mee de Tour de France. Zijn deelname aan de Vuelta was lange tijd ook onzeker, maar nu blijkt het wel goed te zitten met zijn vorm. Dinsdag is de volgende test met een langere aankomst bergop.