Linssen mist veel kansen bij AZ: 'Maak het volgende week wel weer goed'

Trainer Leonid Slutskiy kwam na afloop van de wedstrijd naar Linssen toe in de interviewruimte. 'Waarom sta jij hier?' 'Ik heb wat grote kansen gemist hè?', zo antwoordt de aanvaller.

En daar is de aanvaller ook wel realistisch over na afloop. 'Daar baal ik enorm van. Normaal ben ik altijd wel goed voor doelpunten en dat zal ik ook dit jaar zeker zijn, maar het is nu al twee wedstrijden op rij dat ze er niet in willen. Maar dat heb ik vaker gehad in mijn carrière hoor.'

Dus weet Linssen dat de ommekeer ook wel weer komt. 'Ik maak het volgende week wel weer goed', zo grapt hij.

'Ajax moet de volgende zijn'

Dan speelt Vitesse namelijk thuis tegen Ajax. 'Dat is een mooie test om te kijken waar je staat, vorig jaar hebben we laten zien dat we met het publiek erachter Ajax kunnen hebben. Dit jaar hebben we van Groningen al thuis gewonnen, dan moet Ajax nu de volgende zijn.'