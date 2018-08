Bredevoort Boekenstad houdt vol en viert 25-jarig jubileum

Aan de boeken ligt het niet. De meest uiteenlopende titels liggen te pronken op de 20 marktkramen. Hier zijn liefhebbers aan het verzamelen geweest: dat zie je zo. Iedere kraam heeft een eigen specialiteit. Van prenten tot topografische boeken. Een enkel stapeltje is afgeprijsd, maar er zijn ook boeken die honderden euro's moeten gaan opbrengen. Alleen de klanten; die blijven weg.

De teloorgang van de tweedehandsboekenmarkt

Toen de eerste boekenmarkt in Bredevoort werd georganiseerd stonden de 4 Non Blondes nog maar een paar weken op 1 in de Mega Top 40 met hun megahit What's Up? De rest van de top5 bestond uit Mr. Vain van Culture Beat, Will You Be There van Michael Jackson, Living On My Own van Freddie Mercury en de onvergetelijke oorwurm Tease Me van Chaka Demus & Pliers.

Een boek in je hand, dat is het allerfijnst Bezoekster Bredevoort Boekenstad

Augustus 1993 was met gemiddelde temperatuur van 20 graden zeker geen warme zomermaand, maar het was een prima tijd voor boekenmarkten. Hoe anders is dat anno 2018? Mensen lezen minder boeken, we kopen ze online en een steeds groter deel bestellen we digitaal voor op de e-reader.

Toch is er in Bredevoort nog ieder jaar een boekenmarkt, maar met de jaren werd hij kleiner en kleiner. 'Er is veel te weinig', verzucht een mevrouw met een klein stapeltje boeken in haar hand. 'Vroeger kwamen we hier speciaal naar toe, naar de grote markt. Maar dat is niet meer.'

Marktplaats vs. de boekenmarkt

'Iedereen heeft internet', zegt boekverkoper Ruud Wilstra. 'Waarom zou je weer en wind moeten trotseren? Je kunt je handel ook op internet zetten en achter de kachel gaan zitten.' De concurrentie met de online handel is moordend. 'Op dit moment zijn er 400.000 verkopers actief bij bij Bol.com. Daardoor veranderen de prijzen ook.'

De organisatie overweegt professionele handelaren toe te laten tot de boekenmarkt, maar het is de vraag of dat het tij keert. 'Mensen lezen een boek en doen het naar de kringloop. Je verwerft geen aanzien meer bij je vrienden met een goed gevulde boekenkast.

Toch weten de bezoekers van Bredevoort Boekenstad een boek met vergeelde pagina's wel te waarderen. 'Een boek in je hand, dat is het allerfijnst', zegt een bezoekster en duikt de volgende kraam in. 'Want op Internet kan je geen boek beetpakken en openslaan', zegt een bezoeker, 'een echte boekenmarkt blijft nodig'.