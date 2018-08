Ook Fruitcorso Tiel heeft een eigen app

TIEL - Het Fruitcorso Tiel heeft een eigen app gelanceerd. Het is één van de stappen die de organisatie heeft genomen om het evenement te vernieuwen.

In de app is het programma en het parcours terug te vinden, maar je kunt er ook kaarten mee bestellen. Daarnaast kan de organisatie bezoekers beter informeren over de actualiteit.

De app is één van de vernieuwingen die de organisatie van het corso heeft doorgevoerd. Zo is de route aangepast en is er een avondcorso ingesteld. Vlogger Martijn van Eck bezoekt corsoclubs en vertelt over zijn belevenissen.

Het Fruitcorso in Tiel is op zaterdag 15 september. Daarna kunnen de wagens op zondag en maandag bewonderd worden op het tentoonstellingsterrein bij het Kalverbos.