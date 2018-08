Timo (23) en Mito (6) doen 'rondje Afrika' op de fiets

GELDERMALSEN - Timo Flink werd wakker in zijn bed in Geldermalsen en besloot dat hij het helemaal anders ging doen. Hij en zijn zwarte labrador Mito gaan een rondje Afrika doen, op de fiets. 'Ik wil het leven uitwringen!'

Het klinkt als een aflevering van Kuifje en Bobbie, maar de 23-jarige is bloedserieus. Waarom Afrika? 'Waarom niet? Ik ben er wel eens op vakantie geweest in toeristische gebieden, maar ik wil wel eens zien hoe het daar écht is.'

Timo vertrekt op 1 oktober vanuit Geldermalsen op de fiets naar Zuid-Spanje. Daar steekt hij per boot de Straat van Gibraltar over om langs de westkust naar Zuid-Afrika te fietsen. 'En dan terug via de oostkust. Een rondje Afrika.' De avonturier denkt minimaal een jaar onderweg te zijn. 'Maar het kunnen ook twee of drie jaar zijn. Ik zie het wel.'

Timo wil onderweg ook regelmatig vlogs opnemen

Speciaal karretje voor Mito

De voorbereidingen voor de lange tocht gaan de laatste fase in. Hij kocht een speciale trekkingfiets, met zes tassen. 'Je moet genoeg water, eten en medicijnen meenemen. Zeker omdat mijn hond ook mee gaat. Je moet zelfvoorzienend zijn.' Mito (6) rijdt mee in een speciaal karretje achter de fiets.

Echt honkvast is Timo nooit geweest. Na de havo werkte hij bij een bedrijf dat muziekcomputers maakte. Daarna diende hij drie jaar in het leger en deed een thuisstudie sociale psychologie. Ook was hij een tijdje ski- en snowboardinstructeur in Oostenrijk.

Afrika is niet overal veilig, maar erg Timo komt niet over als iemand die daar wakker van ligt. 'Ik ben niet de enige die in Afrika fietst. Je komt mensen onderweg tegen en ik denk dat het beter is om de situatie ter plekke in te schatten.'

Timo wil zo veel mogelijk over land reizen, maar realiseert zich wel dat het een pittige tocht gaat worden. 'Ik wil zo veel mogelijk zien en doen. Ik wil het leven uitwringen!'