Levensgevaarlijke gassen in de maïs

Na de oogst kan dit in de kuil naar boven komen. Volgens de brandweer kunnen deze gassen zeer giftig en gevaarlijk zijn. Bij contact met het gas kunnen brandblaren ontstaan en het hoornvlies van de ogen kan beschadigen. Bij inademing kan er irritatie van de luchtwegen ontstaan, benauwdheid en duizeligheid. In extreme gevallen zouden mensen zelfs bewusteloos kunnen raken en zou het gas zelfs dodelijk kunnen zijn.

Gifwolk

De waarschuwing wordt nu al gegeven omdat door de droogte de oogst weken eerder op gang is gekomen. Er zijn al meerdere gevallen bekend waarbij de giftige stoffen in de kuil omhoog kwamen. Bij de boerderij van Martien Nillesen in Groesbeek hing een bruine gifwolk bij de maïskuil. 'Er zijn waardes door de brandweer gemeten die zeer dodelijk zijn', vertelt Nillesen.

Een foto bij een boer in Groesbeek. De foto is niet bewerkt.

Foto: Martien Nillesen, Groesbeek

De brandweer zorgde dat de dampen veilig vrijkwamen en vermengd raakten met de buitenlucht. Op een boerderij in het Brabantse Galder moest de brandweer er ook aan te pas komen. In het Utrechtse Leusden is het vee op een boerderij zelfs onwel geworden van de dampen.

Salpeterzuur

Het oogsten zelf - maïs hakselen - lijkt niet gevaarlijk. 'Het begint zodra de maïs in de kuil zit en wordt afgedekt' legt Maarten Leseman van LTO uit. 'Het is wel gebruikelijk dat er meestal na vier à vijf dagen gassen vrijkomen door het fermenteren. De hoge concentratie stikstof waar nu sprake van is, wordt omgezet in ammonium en dan kan het gevaarlijk worden.

Als het in contact komt met water kan het zelfs salpeterzuur worden. Op de plekken waar het tot gevaarlijke situaties leidde, ontstonden de problemen al na een dag nadat de maïs in de kuil zat.

Boeren wordt geadviseerd om mensen en dieren de eerste twee weken niet bij de kuil te laten komen en het eventueel af te zetten met hekken of linten. Ook moeten ze beslist niet zelf gaan ontluchten als de afdekking van de kuil opbolt. In dat geval moet de brandweer worden gewaarschuwd.