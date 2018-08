Deel dit artikel:











Liveblog: Vitesse nog zonder Ødegaard in basis tegen AZ Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ALKMAAR - Vitesse speelt vanmiddag voor het eerst dit seizoen een echte kraker in de eredivisie. De Arnhemmers gaan namelijk op bezoek bij AZ. De Alkmaarders wonnen de eerste twee competitiewedstrijden ruim, Vitesse won van Groningen en speelde gelijk tegen SC Heerenveen. Kan de Arnhemse club nu toeslaan in Alkmaar? Volg alle ontwikkelingen rond het duel in het onderstaande liveblog.

16.25 uur: Maikel van der Werff viel vorige week uit met een blessure, maar kan nu gewoon spelen. 16.20 uur: Daar staat hij dan, Martin Ødegaard, voor het eerst bij de selectie van Vitesse. Het Noorse wonderkind gaat waarschijnlijk wel minuten maken, dat heeft trainer Leonid Slutskiy beloofd. 16.15 uur: Oud-Vitessetrainer John van den Brom legt bij Jan Joost van Gangelen uit hoe hij zijn oude ploeg pijn wil doen. 16.10 uur: Het uitvak van Vitesse is vandaag niet zo goed gevuld als vorige week, bij SC Heerenveen. 16.00 uur: Vitesse-doelman Eduardo wordt ingeschoten door Remko Pasveer. 15.50 uur: Doordat Rasmus Thelander zijn enkel heeft gebroken zit de jonge verdediger Danilho Doeki op de bank. Hij kwam begin dit jaar over van Jong Ajax. Foto: Vitesse 15.45 uur: Vitesse speelt in dezelfde opstelling als vorige week. Dat betekent dat aanwinst Ødegaard op de bank zit. Opstelling: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero, Foor; Beerens, Matavz, Linssen. 15.40 uur: Vitesse-clubicoon Piet Velthuizen trainde de afgelopen week mee bij AZ. De doelman gaat op korte termijn waarschijnlijk een contract ondertekenen bij de ploeg van oud-Vitessetrainer John van den Brom. 15.35 uur: Vorig jaar werd AZ-Vitesse een waar spektakel. Mason Mount was aan Arnhemse zijde enorm belangrijk, maar de ploeg ging alsnog onderuit: 4-3. De huidige Vitesse-trainer Leonid Slutskiy bekeek zijn destijds toekomstige team vanaf de tribune. 15.30 uur: De nieuwste aanwinst Martin Ødegaard zit wel bij de selectie, maar zal nog niet in de basis starten, zo verklapte trainer Leonid Slutskiy. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52