NEC wil de baas zijn in Galgenwaard tegen Jong Utrecht

NIJMEGEN - NEC wil maandag bij Jong FC Utrecht de eerste driepunter binnenhalen. Jonathan Okita trainde voor het eerst mee en begint op de bank.

De van MVV overgekomen vleugelspits maakte een frisse en gretige indruk zondagochtend, maar mist nog wedstrijdritme om al direct te kunnen spelen. Trainer Jack de Gier neemt Okita wel mee en is van plan hem eventueel te laten invallen.

NEC liet vorige week bij het eerste competitieduel tegen SC Cambuur direct twee punten liggen. In blessuretijd kreeg de Nijmeegse club nog een goal om de oren (2-2). De Gier ziet echter geen enkele reden nu al iets te wijzigen in zijn formatie.

De Gier wil met NEC dominant zijn op het veld. 'Tegen Sparta, Twente of Roda is dat misschien anders, maar onze speelwijze is wel om dat altijd te proberen. We moeten tegen Jong Utrecht direct laten zien dat we de controle willen pakken. We willen baas zijn op het veld daar. En dan het liefst snel die wedstrijd beslissen.'

Opstelling: Coutinho, Lartey-Sanniez, Van Eijden, Kvida, Labylle; Dijkstra, Van den Berg, Overtoom; Achahbar, Braken, Darri