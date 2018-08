Arnhemmer op hoofd geslagen; dader spoorloos

ARNHEM - Bij een ruzie aan de Kronenburgpromenade in Arnhem is een 24-jarige Arnhemmer op zijn hoofd geslagen door een 28-jarige stadsgenoot. De ruzie ontstond zaterdagavond laat.

Het slachtoffer werd na het incident nagekeken door ambulancepersoneel. Hij moest voor onderzoek mee naar het ziekenhuis.

De politie weet wie de 28-jarige man is, maar is nog naar hem op zoek. 'Wij hebben hem nog niet in zijn woning aangetroffen', laat een woordvoerder van de politie weten. Het is niet bekend waar de ruzie over ging.