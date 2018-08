Deel dit artikel:











Audi rijdt sloot in, bestuurder nergens te bekennen Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

INGEN - Een Audi-sportwagen raakte zondagmorgen vroeg in de ochtend van de weg en belandde in een sloot. Dat gebeurde op de Vossenpassenweg in Ingen. Opvallend was dat er geen bestuurder aanwezig was bij de auto.

De melding van de wagen in de sloot kwam rond 7.15 uur. Vier brandweerwagens, de politie en een ambulance gingen naar de plek van het ongeval. De sloot is vrij breed en de Audi lag er helemaal in. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand bij de auto. Daarom zocht de brandweer in het water, maar ook daar werd niemand gevonden. Er hing een benzinedamp rond de plek en er lekte brandstof de sloot in, zegt een fotograaf die ter plaatse was. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52