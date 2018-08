Deel dit artikel:











Sluiting Kanaalweg Dieren verrast ondernemers

DIEREN - Ondernemers in Dieren en Spankeren zijn verrast door het besluit dat is genomen over de uitvoering van de laatste fase van Traverse Dieren. De Kanaalweg gaat vanaf 3 september veertien maanden dicht.

Het besluit werd in de vakantieperiode genomen, terwijl er op een bijeenkomst in mei nog niets bekend was, aldus Ondernemersvereniging DELS. De Kanaalweg gaat dicht omdat er een spoortunnel onder de huidige overgang op de weg komt. De sluiting gaat naar verwachting voor veel overlast zorgen. Vrachtverkeer moet door het dorp en op de Harderwijkerweg en Spankerenweg zal het waarschijnlijk drukker worden. Deze wegen worden veel gebruikt door scholieren. Bezwaar ingediend Inspraak tegen het besluit was mogelijk tot 15 augustus. Tegen het besluit zijn drie bezwaren ingediend. DELS heeft inmiddels toezegging van wethouder Klomberg (D66) van de gemeente Rheden dat er op korte termijn een informatiebijeenkomst komt. Aanstaande maandag gaat de kruising Spankerenseweg -Kanaalweg en de nieuwe Edybrug weer open. Het verkeer kan dan nog zes dagen doorrijden voordat de Kanaalweg dicht gaat.