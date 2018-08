Deel dit artikel:











Auto verdwijnt in de bosjes Foto: Keistadnieuws

HOEVELAKEN - Aan het Kerkepad in Hoevelaken is in de nacht van zaterdag op zondag een voertuig op zijn kant in de bosjes beland. Hij was nauwelijks meer te ontwaren tussen de struiken.

De automobilist verloor mogelijk de macht over het stuur. Volgens ooggetuigen was de bestuurder spoorloos verdwenen toen de politie arriveerde. De politie heeft dit bericht nog niet bevestigd. Het voertuig, een Toyota, zou met hoge snelheid over het Kerkepad hebben gereden.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52