Illegaal feestje onder brug Nijmegen, politie maakt er een einde aan

NIJMEGEN - De politie maakte in de nacht van zaterdag op zondag een einde aan een illegaal feestje. Dat gebeurde in Nijmegen, onder De Oversteek.

Onder de brug over de Waal zijn vaker illegale feesten georganiseerd, die dan voor geluidsoverlast zorgen. Dat was ook nu het geval, laat de Nijmeegse politie weten via Instagram.

Op de foto is een witte partytent te zien en een klein kampvuurtje. Hoeveel mensen er op het feest aanwezig waren is niet bekend. Ook is niet duidelijk of de politie mensen heeft aangehouden.

Een jaar geleden werd op dezelfde plek nog een illegale raveparty stilgelegd.

