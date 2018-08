Auto ramt pui naast Spar in Arnhem

ARNHEM - Een automobilist ramde zondagmorgen de entree van een gebouw naast de Spar-supermarkt op het Willemsplein in Arnhem.

De kleine Peugeot waarmee het ongeluk gebeurde, zit flink in de kreukels. Waardoor de automobilist de controle verloor over het voertuig, of dat er iets anders gebeurde, is allemaal nog niet bekend.

Ook de situatie van de bestuurder is onduidelijk. Er werd wel een traumahelikopter ingevlogen.