Zwaargewonde bij steekpartij Beekbergen, vier Roemenen aangehouden

BEEKBERGEN - Bij een steekpartij op een vakantiepark aan de Hoge Bergweg in Beekbergen is zaterdagavond een persoon zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie hield vier mensen aan en onderzoekt de zaak. Het gaat om vier Roemenen in de leeftijd van 21, 22, 40 en 44 jaar oud. Het incident gebeurde rond 21.45 uur in een woning op het vakantiepark. Een man van 29 jaar raakte gewond.

Aangezien nog niet duidelijk is wat zich in de woning heeft afgespeeld, zijn werden de overige personen die in de woning aanwezig waren aangehouden en meegenomen voor verhoor.