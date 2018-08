Deel dit artikel:











Brand in woning met rieten dak in Lent

NIJMEGEN - In een woning aan de Steltsestraat in Lent is zaterdagavond brand ontstaan.

Het zou gaan om een woning met een rieten dak. Er is een gespecialiseerd team van de brandweer Utrecht opgeroepen om de brand te bestrijden. Later meer. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52