Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in Nijmegen Foto: GinoPress

NIJMEGEN - Een auto is zaterdagavond volledig uitgebrand op de Simon Stevinstraat in Nijmegen. Mogelijk is de brand aangestoken.

De brandweer werd rond 21:40 gealarmeerd en had het vuur snel onder controle. De BMW is echter volledig uitgebrand. Update 22.27 uur: Eerder meldden wij op basis van een videocorrespondent dat personen onwel zouden zijn geworden door het inademen van rook. Daar is volgens de brandweer geen sprake van. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52