Trainer Henk de Jong vond dat De Graafschap gelijkmaker verdiende

DOETINCHEM - Trainer Henk de Jong zag dat De Graafschap geen beste wedstrijd speelde thuis tegen FC Groningen.

"Nee, het is even wat lastig. We hebben mentaliteit getoond, maar dit is wel wat we vanavond konden. Het was lastig om snel tot een opbouw te komen. We moeten daar slimmer in worden en sneller worden in handelen en denken. We spelen toch vaak de bal terug. Maar ik vind dat we een punt hadden verdiend. Het is niet zo dat Groningen nou geweldig was. Die bal moet erin, maar dat neem ik Jordy Thomassen niet kwalijk. Dat mannetje is geweldig in wat hij doet en hoe hij bezig is."

"We zitten er dichtbij, we hadden er ook zomaar één in kunnen schieten. We willen alleen wat meer spektakel bieden en sneller op de helft van de tegenpartij komen. Daar moeten we nog stappen in maken. We moeten even kijken of we nog wat kunnen doen op de transfermarkt. We kunnen geen gekke dingen doen, maar komt er iets voorbij, dan zullen we kijken."