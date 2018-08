Graafschapper Owusu baalt: het wilde niet

DOETINCHEM - Leroy Owusu vond dat De Graafschap niet genoeg had gebracht tegen FC Groningen.

Toch zat de gelijkmaker er nog in. "We hadden 1-1 moeten maken. Jammer dat die kans van Jordy Thomassen er niet in gaat. Ik denk dat we meer kunnen creëren en nog beter kunnen spelen. Maar het wilde niet echt. De mentaliteit is er wel. Het was heel moeizaam, maar we hebben wel gestreden."

Owusu is wel een stabiele factor de eerste drie wedstrijden. "Ja, ik voel me goed. Een mooie club. Het publiek erachter, dat vind ik top. Ik heb me makkelijk aan kunnen passen. Ik zou aanvallend nog wel wat meer kunnen doen. Volgende week Emmen-uit, een directe concurrent. Ik denk dat het wel mogelijk is om daar punten te pakken."