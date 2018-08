Duitsers leren van organisatie Berkelfestival

De Duitse buren zijn een belangrijk onderdeel van het festival. Juist de samenwerking tussen de Nederlanders en Duitsers leidt ertoe dat het festival volgend jaar in handen is van onze oosterburen, vertelt voorzitter Ruud Pleune. 'We hebben tweeënhalfjaar gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het is mooi om te zien hoe de organisatie in elkaar zit. De aanwezigheid van 'de buren' is belangrijk voor ons en het zorgt natuurlijk ook voor wat extra rivaliteit.'

Iedereen doet mee

Het Berkelfestival is een feest met 87 verschillende activiteiten in de nabijheid van de Berkel. Een van de activiteiten is het raften op de beek. 'Van waterschapmedewerkers tot aan de burgemeester doen mee aan het raften op de beek. Drempels zijn er niet, iedereen gaat met elkaar om.'

Deelneemster Renske Faber is extra gemotiveerd tegen de oosterburen. 'Als het om Nederland tegen Duitsland gaat is er altijd wat extra rivaliteit, dat is toch prachtig'.

87 activiteiten

'We verwachten dat er duizend mensen op de festiviteiten af zullen komen. 87 verschillende activiteiten aan de oever van de beek waaronder kanorally, safari,bruggenbouwen en nog vele andere activiteiten. Iedereen heeft de wil om te winnen maar het is natuurlijk meer voor het plezier dan voor de winst.'

Alleen de regen is nog een bedreiging omdat sommige activiteiten dan afgelast zullen worden, tot op heden is daar nog geen sprake van.