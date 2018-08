Gezien? Dubbele regenboog op verschillende plekken in Gelderland

ARNHEM - Zon afgewisseld met fikse regenbuien. Het is ouderwets Hollands weer en dat zorgt voor een opvallend weerfenomeen: de dubbele regenboog.

De dubbele regenboog wordt op verschillende plekken in Gelderland deze zaterdagavond gezien.

Bovenstaande foto is gemaakt in Wageningen en via Facebook naar ons gestuurd door Frans Meurs.

Deze foto van de dubbele regenboog is ook gemaakt in Wageningen door Freek Aalbers die ons hierop attendeerde via Twitter.

En zo zag Paul Harmsen de dubbele regenboog in Steenderen. Hij stuurde de foto naar ons via Whatsapp.

En dit is hoe Susanne Dons de dubbele regenboog zaterdagavond vastlegde in Wageningen.

Deze bovenstaande dubbele regenboog is gespot in Duiven en vastgelegd door Rosalie Isenbugel.

Waarom twee regenbogen?

Volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België is er soms een tweede regenboog te zien. De kleuren zijn meestal minder uitgesproken dan de eerste en de volgorde van de kleuren is omgekeerd. Deze secundaire regenboog komt voor wanneer het zonlicht zo op de regendruppels invalt dat er binnen de druppels twee interne reflecties gebeuren in plaats van één. Hier kun je er meer over lezen.

Stuur ook een regenboogfoto

Ook een dubbele regenboog gezien? We vullen het artikel graag aan met meer foto's! Zet duidelijk naam en waar de regenboog is gemaakt erbij.

Mail naar omroep@gld.nl of stuur de foto via Whatsapp.