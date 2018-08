Bekijk hier de wagens van het bloemencorso in Winterswijk

WINTERSWIJK - Duizenden toeschouwers hebben vrijdag en zaterdag in Winterswijk genoten van tientallen fraaie creaties tijdens het Bloemencorso. De organisatie spreekt ondanks een bloementekort bij bouwers van een recordeditie met 56 kleine en grote wagens.

'Dat betekent dat wij ontzettend blij zijn dat het corso wel leeft in Winterswijk en in de gemeenschap', aldus Martijn Gussinklo, voorzitter van de optochtcommissie. 'We hopen natuurlijk dat zich dat de komende jaren blijft doorzetten.'

Wagens bouwen met de helft minder bloemen

Corsoclub Meddo won met hun creatie Quadriga voor de vierde keer op rij de titel bij de grote wagens. 'De jury vond dat we mooi gebruik hebben gemaakt van alternatieven', vindt Barny Grevers, die slechts een ruime vijftig procent van de gevraagde dahlia’s geleverd kreeg. 'Ik denk dat we met z’n allen gewoon een strakke wagen op de weg hebben gezet.'



Celeste Juinen van jongerensociëteit de Skinny Binny Club genoot met volle teugen. 'Het is gewoon een supermooie sfeer. Heel Winterswijk komt kijken wat de verenigingen hebben gemaakt en je bent supertrots op waar je met z’n alleen mee bezig bent geweest.'

Niet verder groeien

Van de organisatie hoeft het corso niet verder te groeien. 'We willen een vaste deelnemersgroep hebben, zodat we continuïteit kunnen waarborgen', aldus Gussinklo. 'Wij hopen dat kinderen en kleine bouwers doorgroeien naar het bouwen van een grote wagen op termijn.'