Wolvin voelt zich veilig op de Veluwe: 'Dit is een hele spannende ontwikkeling'

Of dat betekent dat de wolvin zich in Gelderland vestigt, is nog te vroeg om te zeggen. Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit (WUR) hoopt het wel, maar kijkt ook naar de klok. 'We spreken pas écht over vestiging als een wolf zes maanden aaneengesloten in een bepaald gebied aanwezig is. Deze wolf zit er nu ongeveer een maandje. Als ze er op 3 januari nog zit, dan praten we voor deze wolvin over vestiging.'

'Ze voelt zich veilig'

De laatste jaren zijn er steeds vaker meldingen opgedoken van wolven in Nederland. Dat de wolvin nu uitwerpselen achterlaat op de Veluwe is volgens de onderzoeker een positief teken. 'Het geeft aan dat ze zich veilig voelt en dat ze misschien zelfs op zoek is naar een paringspartner', zegt Jansman. Hij hoopt dat zijn onderbuikgevoel klopt. 'Het is een hele mooie, spannende ontwikkeling die bijzonder goed zou kunnen zijn voor de natuur in Nederland. En dan vooral voor de hoefdierpopulaties op de Veluwe.'

Positieve invloed

Jansman kent de bezwaren van schaapherders en boeren, maar wijst ook op de andere kant. 'We praten over de nodige overlast en schade die wordt veroorzaakt door hoefdieren. Wolven kunnen daar een hele mooie rol in spelen om het gedrag en wellicht ook de aantallen van hoefdieren beïnvloeden', legt de onderzoeker uit. Hij benadrukt dat een wolf die zich vestigt in een gebied ander gedrag vertoont dan een zwervende wolf.

Beduidend minder aanvallen

Een dier uit die laatste categorie kan tientallen kilometers rondlopen en hongerig in Nederland aankomen. Dan valt een schaap gemakkelijk ten prooi aan de wolvin. 'Maar als zo'n wolvin zich vestigt en haar gebied een beetje kent, zie je dat ze toch vooral wilde prooien pakt.'

'Dat lijken we de laatste maanden ook terug te zien. Er zijn beduidend minder aanvallen op schapen geweest dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat zou zomaar kunnen omdat we richting vestiging gaan.'

Zoeken naar sporen

Jaap van Leeuwen is één van de vele vrijwilligers die namens Wolf in Nederland zoekt naar sporen van de wolvin. De stichting is de laatste maanden overstelpt met meldingen van mensen die het dier gezien hebben. 'Aan de hand daarvan gaan wij naar sporen zoeken. Zo hebben we de drol gevonden', zegt hij. Van Leeuwen weet zeker dat het uitwerpselen zijn van een wolf en niet van een ander dier.

De grootte zegt hem bijvoorbeeld al veel over de herkomst. 'Een wolf kan ook een kleine drol leggen, maar je ziet heel duidelijk dat hier haren in zitten. Er zitten ook altijd botresten in en soms vind je zelfs hoefresten terug van het prooidier. En deze drol is een heel stuk groter dan een vossendrol.'

'Er zijn in totaal vier drollen gevonden op de Veluwe en alle vier hadden ze een match met de vrouwtjeswolf uit Drenthe. Dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien.'

'Ze kan zich hier vestigen'

Net als onderzoeker Jansman van de Wageningen Universiteit hoopt Van Leeuwen dat de Duitse wolvin zich aan het settelen is in Nederland. 'Een zwervende wolf legt zijn drollen niet midden op een pad neer. Een wolf die wil laten merken dat ie er is doet dat wél. Dat kan betekenen dat ze zich gaat vestigen, hier in de buurt. Ze laat zien dat het zou kunnen.'

