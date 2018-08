Zwak De Graafschap verzuimt te scoren en verliest met 1-0 van Groningen

DOETINCHEM - De Graafschap speelde een zwakke wedstrijd thuis tegen FC Groningen en verloor met 1-0. Maar vlak voor tijd had de gelijkmaker nog moeten vallen.

94e: In de extra tijd lukt het ook niet meer. En dus een 1-0 nederlaag voor De Graafschap, dat vooral gebrek aan creativiteit had.

90e: En dan toch nog een grotere kans. Klaasen schiet, Padt redt en Thomassen mist dan in de rebound. Ondertussen nog vier minuten extra tijd en Bakker kan niet meer verder.

89e: Stef Nijland, de man van de beste kans namens de thuisclub.

87e: Een totaal gebrek aan creativiteit breekt De Graafschap op, net als vorige week tegen NAC.

84: De matige Myenty Abena gaat naar de kant, met Jordy Thomassen komt er een extra aanvaller bij.

78e: De eerste echte grote kans voor De Graafschap, Nijland mikt net naast.

76e: Hij stond in de file en voorlopig komt Narsingh er hier ook niet door.

74: Even wat meer druk van De Graafschap nu. Maar waar blijven de kansen?

69e: Henk de Jong in conclaaf met de vierde man, ongetwijfeld over die vermeende handsbal.

68e: Na een combinatie met Erik Bakker is er appèl voor hands, maar arbiter Bax negeert dat. En ook geen VAR-momentje.

66e: Fabian Serrarens zit ook niet in de wedstrijd, maar hij krijgt ook vrijwel geen bruikbare ballen.

62e: Cassierra draait goed weg, maar schiet dan wild over. Daar komt De Graafschap goed weg.

60e: Zelfs berusting op de Spinnekop.

58e: Mo Hamdaoui (foto) speelde heel onopvallend en wordt dan ook vervangen door Furdjel Narsingh.

56e: De Graafschap is voorlopig onmachtig, ook in de tweede helft.

52e: Nu regen en zon tegelijk in Doetinchem. Maar weinig goed voetbal.

50e: Een kopbal van Nieuwpoort is een simpele prooi voor Padt.

48e: Na de wolkbreuk is de zon terug op De Vijverberg, al schijnt die nog niet voor de thuisclub.

46e: Robert Klaasen is in de ploeg gekomen voor Jordy Tutuarima.

45e: En niet onverwacht valt toch de 0-1. Handwerker mag ongehinderd voorzetten en een andere debutant, Breij, kopt raak. Weer een tegendoelpunt uit een voorzet voor De Graafschap.

43e: Nijland krijgt een gele kaart voor een ietwat onhandige overtreding.

41e: Leroy Owusu is de beste man bij De Graafschap vanavond.

34e: Een kopballetje van Cassierra kan niemand bij De Graafschap verontrusten. Groningen dringt nu wel wat meer aan.

32e: Er gebeurt eigenlijk niks spannends voor beide doelen tot dusverre.

29e: De overleden Graafschap-fan Gerben wordt geëerd in het stadion met een staande ovatie.

28e: Doelman Padt heeft het makkelijk, want hij wordt tot dusverre niet serieus getest.

26e: Beide trainer nu met paraplu, want het hoost hier.

23e: Donkere wolken boven De Vijverberg en ook al wat bliksemflitsen. Het zou zomaar gestaakt kunnen worden.

20e: Daryl van Mieghem staat dus toch in de basis, maar kan zich nog niet onderscheiden.

15e: Stef Nijland, voor hem is Groningen toch altijd apart.

13e: Een schot van debutant Breij gaat maar net naast het doel van Jurjus.

10e: De wedstrijd is aardig in evenwicht. De fans van FC Groningen staan verrassend wel voor, ze overstijgen die van De Graafschap qua volume en dat is verrassend.

9e: Henk de Jong kijkt ook tegen de zon in.

8e: Een enorm verschil tussen het zonnige deel van het veld en de schaduw.

3e minuut: Bij een hoekschop is er even paniek achterin bij De Graafschap.

18.30 Het gaat los op De Vijverberg.

18.29 De fans van FC Groningen hebben vuurwerk bij zich en dat leidt tot een een flinke groene rookwolk.

18.24 De Vijverberg is vrijwel uitverkocht voor #gragro. Alle supporterskaarten zijn verkocht.

18.22 De mannen met de vlaggen melden zich op het veld.

18.18 Erik Bakker, hij valt niet echt op, maar is een vaste waarde onder trainer Henk de Jong.

18.16 De lage zon kan een factor worden, zo merkt Fabian Serrarens al.

18.12 Furdjel Narsingh was te laat, omdat hij in de file stond. Daarom is de vleugelspits toch geen basisspeler, zoals was aangekondigd.

18.10 En twee supporters die al heel veel hebben meegemaakt en nu lekker genieten van het zonnetje. foto: Wil Kuijpers

18.08 Een heel jong Superboertje. foto: Wil Kuijpers

18.06 Een beetje spanning toch wel bij de staf van De Graafschap.

18.03 Bij FC Groningen ook flink wat wijzigingen in de opstelling. Drie debutanten zelfs. Er is al flink ingegrepen na nul punten uit twee duels.

17.58 Youssef El Jebli is gepasseerd, maar blijft altijd goedlachs.

17.50 Hidde Jurjus is al volop bezig met de warming up. Hij keepte vorige week tegen NAC geen gelukkige wedstrijd.

17.38 Opvallend is dat Daryl van Mieghem toch in de basis staat bij De Graafschap, terwijl trainer Henk de Jong eerder aankondigde dat Furdjel Narsingh zou spelen.

17.36 De bus van FC Groningen staat geparkeerd. Is dat symbolisch voor vanavond?

17.33 Een mooie affiche, dat op Twitter #gragro heet. Gr-Gr zou ook mooi klinken.

17.30 Dit zijn de elf waarmee De Graafschap het gaat doen vanavond.

Jurjus; Abena, S.Nieuwpoort, Van de Pavert, Owusu; Bakker, Nijland, Tutuarima; van Mieghem, Serrarens, Hamdaoui.

17.27 Voor Stef Nijland is FC Groningen een bijzondere tegenstander, want hij begon er zijn carrière. En zijn vader Hans is er directeur.

17.25 De Graafschap rekent vanavond op de kracht van de eigen Vijverberg. De Doetinchemmers wonnen hun laatste zeven wedstrijden in eigen huis.