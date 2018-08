Achilles-vrouwen met piepjong team de eredivisie in

GROESBEEK - De vrouwen van Achilles'29 beginnen aan hun derde seizoen in de eredivisie.

Er was afgelopen zomer een flinke leegloop, waardoor er nu een piepjong team staat. Joy Kersten is pas 18 jaar, maar de Nijmeegse spelverdeler moet het elftal nu al bij de hand nemen. "Het is alleen maar leuk dat ik die meiden nu kan helpen. Ze worden heel goed opgevangen. Het is goed gekomen, we staan er weer. Ik wil belangrijk zijn voor het team en doelpunten maken."

De allerjongste is Julia Wattilete uit Bemmel. Ze is pas 15 jaar en dacht in Jong Achilles terecht te komen. "Ik heb nog niet eens een wedstrijd met mijn eigen team meegespeeld en dan krijg ik al een kans in het eerste. Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik speel het liefst op het middenveld. Nu was ik rechtsback, daar had ik eigenlijk nog nooit gestaan. Ik ben hierheen gekomen om me te ontwikkelen. Wel fijn dat er niet zo'n groot leeftijdsverschil is. Ik leer hier veel, meteen de eerste training al. Ik moet wennen aan het fysieke en de snelheid van het spel. Maar dat komt wel goed."

De competitie begint over twee weken tegen Alkmaar. Drie speelsters van Achilles maakten deze zomer de overstap naar die club: Beau Rijks, Yvette Derks en Nena Hopmans. Voor Joy Kersten is dat wel speciaal. "Nena is mijn beste vriendin en ik zit bij Beau in de klas. Het gaat er wel even om spannen."