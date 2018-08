Deel dit artikel:











Na vier eeuwen is er weer een rechtszitting in het bos bij Ugchelen Foto: Omroep Gelderland

UGCHELEN - Voor het eerst sinds 1626 is er deze zaterdag weer een rechtszitting op het Herenhul op landgoed Engelanderholt. In tegenstelling tot bijna 400 jaar geleden gaat het dit keer echter niet om een échte rechtszitting, maar eentje met acteurs. Zij doen hun best de gebeurtenissen van toen weer helemaal te laten herleven.

Het Herenhul tussen Ugchelen en Beekbergen, vlak achter het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn, was van de dertiende tot de zeventiende eeuw de plek waar de Hoge Bank van het Veluws landgericht gevestigd was. De graven en hertogen van Gelre kwamen er samen om rechtszittingen te houden op een heuvel, midden in het bos. Meerdere zittingen De rechtszitting wordt georganiseerd door Erfgoedplatform Apeldoorn, met medewerking van het Geldersch Landschap & Kasteelen, de Toneelvereniging Ernst & Luim en het Vertelgenootschap Apeldoorn. Om 11.00 uur was de eerste rechtszitting en om 14.00 uur herhalen de acteurs en vrijwilligers de rechtszitting nog eens. Op zondag 1 september doen ze het nog eens helemaal over. Gratis toegang Wie de rechtszitting op landgoed Engelanderholt zelf wil meemaken hoeft zich niet aan te melden. Er zijn ook geen kosten verbonden aan het bezoek. Zie ook: In het Veluwse bos ligt een van de oudste gerechtsplaatsen van Nederland Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52