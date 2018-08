Huizen in Gelderland zijn weer meer waard geworden

ARNHEM - De gemiddelde huizenwaarde, ook wel WOZ-waarde genoemd, is opnieuw toegenomen. Op 1 januari van dit jaar bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Nederland 230.000 euro. In Gelderland was dat 241.000 euro. Ten opzichte van drie jaar geleden is dat een stijging van 5 procent.

De WOZ-waarde wordt ieder jaar door de gemeente bepaald en vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen. Rozendaal is al sinds jaar en dag koploper in de provincie Gelderland en dat is in 2018 niet anders. De WOZ-waarde is ook nu het hoogst in die gemeente. De waarde van een gemiddelde woning in Rozendaal nam met ruim 3 procent toe, van 455.000 euro naar 469.000 euro.

Wonen in Achterhoek goedkoopst

Volgens het CBS is de WOZ-waarde het laagst in Winterswijk: 179.000 euro. Ook in andere gemeenten in de Achterhoek blijft de gemiddelde WOZ-waarde achter bij de rest van de provincie. De waarde steeg er weliswaar met enkele procenten, maar toch liggen de aantallen nog steeds onder de twee ton in Aalten (195.000 euro), Doetinchem (194.000 euro) en Oude IJsselstreek (198.000 euro).

Voorst grootste stijger

De stijging is het grootst in Voorst. Daar lag de WOZ-waarde van een woning in 2015 nog op 247.000 euro, inmiddels is dat met ruim 11 procent opgelopen tot 275.000 euro. Ook in de gemeenten Ermelo (in drie jaar van 257.000 euro naar 282.000 euro) en Nijkerk (van 260.000 euro naar 285.000 euro) is de gemiddelde huizenwaarde opgelopen.

Er zijn twee gemeenten waar de WOZ-waarde gedaald is ten opzichte van 2015. In Lingewaal zakte de gemiddelde huizenwaarde met 3.000 euro tot 252.000 euro en in Wageningen liep het terug van 237.000 euro naar 231.000 euro.

Noord-Holland koploper

Elders in Nederland is de WOZ-waarde forser gestegen dan in Gelderland. In Noord-Holland is sprake van een stijging van 11 procent naar 288.000 euro, het hoogste van alle provincies. In Amsterdam groeide de gemiddelde woningwaarde in een jaar tijd met liefst 50.000 euro (ruim 17 procent) tot 340.000 euro. De stijging was in Zeeland met 2 procent het kleinst. In de provincie Groningen is de gemiddelde woningwaarde met 165.000 euro het laagst.

Hoeveel zijn de huizen in jouw gemeente waard? Bekijk het in de onderstaande tool.

Gemiddelde WOZ-waarde per gemeente

Zie ook: Huizenwaarde stijgt, maar is nog lang niet op niveau