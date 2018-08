Royal Polo: een chic uitje op Paleis Het Loo

Foto via Royal Polo at the Palace

APELDOORN - Internationale poloteams strijden dit weekeinde tegen elkaar op Paleis Het Loo om de prestigieuze King's Cup. En iedereen kan ernaartoe om te kijken, maar graag wel gekleed in passende kledij.

Paarden en ruiters in hun kenmerkende tenue, tegen de achtergrond van een paleis: dat geeft een magnifiek plaatje. Balsport te paard is niet een heel Nederlandse aangelegenheid, maar we doen er ook hier aan mee, vertelt Nicole Plas van de organisatie.

Plas vertelt over de dag bij Jan de Hoop op Radio Gelderland:

Hapjes & ponyraces

De King’s Cup is een trofee waar zaterdag en zondag vier internationale teams om strijden. 'De teams spelen 3×3 op een heel groot veld, het is een enorm dynamische sport', legt Plas uit.

Beeld via Royal Polo at the Palace. Tekst gaat verder onder de foto.

Plas vervolgt: 'Ook al heb je niet zoveel met paarden, het ziet er prachtig uit. Er zijn luxe hapjes en foodtrucks en in de pauze zijn er ponyraces. Er is genoeg te doen.'

Paleis Het Loo heeft een rijke paardenhistorie. Het is dan ook in de geest van de Koninklijke traditie waarin Royal Polo at the Palace plaatsvindt. De tuinen, stallen en restaurants zijn gedurende het poloweekend toegankelijk voor alle teams en bezoekers.

Dresscode: chic

De dresscode is summer chic; zomerkleding met een glamoureus tintje. 'Misschien wordt het wel een beetje herfst-chic vandaag', denkt Plas, verwijzend naar het niet al te beste weer.

Beeld via Royal Polo at the Palace. Tekst gaat verder onder de foto.

Voor de dames wordt een hoed gecombineerd met een jurkje of zomerpak aangeraden. Er is zelfs een jury voor de hoeden, zegt Plas. Mannen mogen zich met of zonder das vertonen, in kostuum of een combinatievariant hiervan.

Er is wel een ticket nodig voor de entree. Kijk hier voor meer informatie