Chalet op camping in Kerkdriel gaat in vlammen op Foto: Bart Meesters

KERKDRIEL - Op Camping Maaszicht in Kerkdriel is vrijdagavond een chalet volledig uitgebrand. Rond 23.00 uur kreeg de brandweer een melding binnen van brand op de watersportcamping aan de Maasbandijk. Op dat moment was er niemand aanwezig in het chalet.

De brandweer ging ter plaatse met twee blusvoertuigen en had de brand vlot onder controle. Het chalet moet wel als verloren worden beschouwd. Een naastgelegen chalet kon gered worden, maar liep wel schade op. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52