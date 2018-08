Gezin gaat alle kringloopwinkels af om vernield Kabouterbos op te fleuren

Jonkman was blij verrast met de spontane actie van de familie De Vries. Hij had de mensen nooit eerder ontmoet, maar de vernielingen in het bos raakte ze dusdanig dat ze in actie besloten te komen. 'Ze hadden 's ochtends gelezen wat hier was gebeurd. Ze vonden het zo erg.'

'Ze zijn vervolgens alle kringloopwinkels in de buurt afgegaan en hebben overal kabouters gekocht. Die kwamen ze hier met de auto brengen, het waren er wel veertig of vijftig. Aan veel kabouters hing het prijskaartje nog', zegt Jonkman.

Foto: Kabouterbos Voorthuizen / Facebook

Vaker meegemaakt

De vrijwilliger onderhoudt het Kabouterbos al jaren met veel plezier. Hij woont er tegenover en zag donderdag rond 8.00 uur met eigen ogen wat er was aangericht in 'zijn' bos, toen hij zijn hond uitliet. 'En later kwamen er nog vier, vijf mensen aan de deur die het ook hadden gezien', verzucht Jonkman.

Hij denkt te weten wie de daders zijn. 'Campinggasten. Daar ga ik van uit. Waar ze precies zitten weet je niet, daar kom je niet achter. Er zijn hier wel 62 campings in de omgeving. Maar we hebben in het verleden al vaker kabouters teruggevonden op campings in de buurt, en zelfs bij een pannenkoekenhuis.'

'Mijn hart begint te kloppen'

Het zit Jonkman nog steeds dwars dat vandalen het in hun hoofd haalden zo'n ravage aan te richten. 'Het is echt heel vervelend. Het is moeilijk te omschrijven, maar mijn hart begint echt te kloppen van woede en teleurstelling als ik zoiets zie. Waar is het voor nodig?'

'We onderhouden het Kabouterbos met een groepje. Voor onszelf, maar ook voor al die kinderen. Iedere dag, als het maar een beetje mooi weer is, komen er met gemak 250 mensen kijken. Het is echt een begrip. De hardlopers in de buurt zeiden wel eens tegen ons: 'wanneer zijn jullie eens klaar met dat bos?' Voorbijgangers vragen hen steeds waar ze het kabouterbos kunnen vinden.'

Meer kabouters

Jonkman hoopt dat het Kabouterbos vlug weer in zijn oude staat hersteld wordt. Hij zegt dat er maandag waarschijnlijk weer nieuwe kabouters gebracht worden. 'Ik begreep van een andere vrijwilliger dat er meer mensen bezig zijn kabouters in te zamelen. Dat is natuurlijk heel mooi.'

