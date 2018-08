SP stelt Kamervragen over zaak-Rigtergroep Nijmegen

NIJMEGEN - De SP in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de kwestie-Rigtergroep in Nijmegen.

Afgelopen week werd duidelijk dat de gemeente Nijmegen kan fluiten naar de 1,8 miljoen euro die de gemeente claimt van zorgbedrijf Rigter.

Na maanden onderzoek kwam de gemeente tot fikse beschuldigingen aan het adres van Rigter: belangenverstrengeling, zelfverrijking, valse handtekeningen en de directeur zou het brein zijn achter grote zorgfraude.

Niet goed onderbouwd

De rechtbank stelde afgelopen week in een tussenvonnis dat Nijmegen al deze punten niet goed heeft onderbouwd waardoor zorgfraude niet is aangetoond.

Rigtergroep had twee vestigingen in Nijmegen. Omdat de meeste cliënten in zorg waren bij Rigter B.V. en dit bedrijf na de aanklacht van de gemeente failliet is gegaan, worden de meeste constateringen van de gemeente in de rechtszaak niet beoordeeld door de rechtbank.

De gemeente Nijmegen krijgt van de rechtbank nog de kans om vier cliëntendossiers verder te onderbouwen. Die dossiers gaan over cliënten die zorg kregen via de andere vestiging: R2 B.V. Dit bedrijf is niet failliet gegaan.

Rigter dient schadevergoeding in

Zorgbedrijf Rigter heeft alle aantijgingen altijd met klem ontkend. Volgens de rechtbank kan de directeur niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de ontstane schade. Het bedrijf heeft een schadevergoeding ingediend.

De SP wil onder meer van de minister weten of gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om zorginstellingen die met pgb's werken te controleren.

Eerder reageerden Nijmeegse partijen in de gemeenteraad verbijsterd op het oordeel van de rechtbank.

