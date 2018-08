De Waalbrug gaat dicht... voor een picknick

NIJMEGEN - Wie altijd al eens een heerlijke sandwich heeft willen eten op de Waalbrug in Nijmegen, moet zondag 16 september in de agenda vrijmaken. De brug is die dag dicht voor al het verkeer en wordt het decor voor een reusachtige picknick.

Van 12.00 tot 13.00 uur kunnen maximaal 800 mensen aanschuiven voor een gratis lunch op de 604 meter lange brug. Inschrijven kan vanaf woensdag 29 augustus via de website van Green Capital 2018.

De brug over de Waal is niet de enige plek waar op die dag geen verkeer mag passeren. Er zullen verspreid over de stad nog meer autoloze straten zijn. Dat gebeurt in het kader van de Europese Mobiliteitsweek, die van 16 tot en met 22 september plaatsvindt.

Na de lunch zijn er nog diverse activiteiten op en rond de Waalbrug. Zo geven topsporters speciale clinics, zijn er fietsspelletjes en kan er gedanst worden en muziek gemaakt.

European Green Capital

De autoloze zondag maakt deel uit van de titel European Green Capital 2018 die Nijmegen draagt. De Europese Commissie koos de Gelderse plaats als duurzame hoofdstad van Europa. In dat kader blaast Nijmegen de autoloze zondag nieuw leven in. De stad deed in het verleden al een paar keer mee aan de autovrije dag: in 2007, 2008 en 2009. Sinds 2014 deed geen Nederlandse gemeente meer mee aan het initiatief.